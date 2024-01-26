近況俱弗　車仔維拉均「細」波

英足盃第4圈，車路士主場鬥阿士東維拉。車仔剛於英聯盃6比1血洗米杜士堡，球隊士氣正盛，佢哋喺史丹福橋演出穩定，防守表現亦理想，有力抵禦維拉進襲。睇番雙方近5次正式賽事交鋒，4次開2球或以下，2.5球入球細值得留意。（無綫myTV SUPER周六凌晨3時45分直播）

車仔上場大炒米堡，順利收復首回合失地，殺入今屆英聯盃決賽，同利物浦爭冠。其實以佢哋人腳，贏低組別球隊屬基本要求，最重要係成功提升隊內士氣。事實上「藍戰士」近況非常好，近6場豪取5勝，近9場主場法定時間更錄得7勝2和不敗走勢，當中4次零封對手，唯一要擔心係傷兵超過10人，剛對完米堡，幾乎原班人腳咁快又要上陣硬撼維拉，球員未必回得切氣，預計唔會急住同對手鬥攻。

維拉近況同樣出色，近14場僅錄1敗，近兩場均保持不失球，防線表現極佳。主帥艾美利風格務實穩中求勝，佢哋上圈英足盃對手又係米杜士堡，結果憑馬迪卡殊末段建功小勝1比0，至於近兩次作客史丹福橋球場，分別以1比0同2比0贏波而回，相信今場會繼續堅守陣地，再望前線球員把握機會一舉制勝。今場高手過招，入球唔會多，加上兩隊近年交手旺入球細，不妨再追。

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