曼城防線不整　熱刺反擊拿手追第一隊入球

英足盃第4圈重頭大戰，熱刺主場硬撼衞冕嘅曼城。兩大英超勁旅近期狀態同樣咁弗，熱刺主場4連勝，曼城亦唔輸蝕，已經連贏6場，可謂勢均力敵。熱刺踢法機動，強勁反擊往往剋住主攻嘅強隊，佢哋近5次對曼城往績秤先之餘，竟然全部先入波，趁住「藍月」防線不整，一於追熱刺「第一隊入球」。（無綫myTV SUPER周六凌晨4時直播）

熱刺今季喺澳洲名帥普斯迪高路執教下全面復甦，雖然王牌哈利卡尼離隊，但進攻火力有增無減，就算隊長孫興民因代表南韓踢亞洲盃缺陣，仲有近況大勇嘅李察利臣，配合古路斯夫斯基以及新加盟嘅迪姆華拿，呢個攻擊組合同樣威力十足。佢哋賽前更有利好消息，「發電機」占士麥迪臣有望傷愈復出，簡直如虎添翼，有利搶先入波。

曼城火力強勁就唔使多講，但佢哋今季防守出現唔少漏洞，對上6場作客賽事都有失波，合共失咗11球，絕對唔係一支超級勁旅應有嘅防守表現。「藍月」上場聯賽艱苦反勝紐卡素，門將艾達臣摩拉斯傷出今晚上陣成疑，加上史東斯同文路爾艾簡治兩大守將同樣有傷在身，防線不整下分分鐘令主隊有機可乘。

曼城近年橫掃英超以至歐洲球壇，但「一物治一物」，佢哋每次對住「剋星」熱刺都吃盡苦頭，近5次對賽只得1勝1和3負，而且全部都係熱刺先開紀錄，證明踢法上係有格食格現象，今晚一於博熱刺第一隊入球。

更多賠率：