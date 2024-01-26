港超聯　大埔齊晒腳強攻香港U23

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）相隔超過1個月後戰火重燃，大埔於地頭大埔運動場迎戰香港U23。力爭重返積分榜前列的「綠戰士」，兩位主力陳肇鈞及謝家榮完成亞洲盃後已歸隊，戰力可望進一步提升，作客挑戰強敵的香港U23，想搶分就必須做好賽前部署。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

上場於「賽馬會菁英盃」擊敗深水埗的大埔，今季聯賽一度取得4連勝，今場乘主場之利肯定以3分為目標。好消息是陳肇鈞（Philip）及謝家榮隨港隊完成亞洲盃之旅後，已經重返球隊，主教練李志堅就表示有留意兩人在亞洲盃賽場的表現：「佢哋回港後已經投入操練，我覺得兩人表現好好，Philip仲為港隊入波，不過經過咁大型比賽，都要留意吓佢哋嘅情緒，同埋精神狀況。」

重返大埔的盧卡斯近兩場攻入4球，腳風奇順。他形容非常享受再有機會與「堅Sir」合作：「大埔對我就好似屋企咁，教練幫咗我好多次，我想用表現幫番佢，證明自己仲可以為球隊作貢獻。」

香港U23曾於「賽馬會菁英盃」分組賽4球不敵「綠戰士」，主教練司徒文俊表示會作針對部署，避免讓對手一眾攻擊球員有太多機會：「大埔幾個進攻球員速度好快，而且盧卡斯返嚟香港之後狀態唔錯，衝擊力同埋門依然好有水準，對我哋嚟講係好大嘅威脅。」「司徒Sir」又透露林學曦有傷在身，上陣成疑。

前鋒林智豐就預計今仗未必有太多進攻機會，盼望針對大埔後防球員轉身較慢的弱點，可以製造到攻勢：「大埔一對中堅都好高大，相對冇咁靈活，如果可以放多啲過頭波同佢哋鬥跑，有收穫都唔奇。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 4.馮冠鳴 23.蔡立靖

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 80.鍾偉強

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：21.林智豐 9.何家智 3.李樂謙