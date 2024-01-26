高普宣布季尾離開利物浦

利物浦領隊高普周五(26日)突然宣布，完成今個球季後與教練團一同離隊，結束9年紅軍生涯。

高普在利物浦官網發布訪問片段，宣布季尾離任消息，佢喺片段中表示：「我能理解，當你第一次聽到呢個消息，好多人都會震驚，但很至少嘗試做出解釋。」

「我絕對愛呢間球會、呢座城市、球迷，仲有球隊、工作人員，我愛呢度嘅一切。但我仍然做出了呢個決定，我相信係我必須做嘅決定。」

「我應該點講？能量耗盡，我依家明顯冇問題，我已經想明白，必須在某一個時刻宣布這一決定，我知道唔能夠一而再地完成呢項工作。經過呢幾年，經歷這一切之後，你哋對我更尊敬，更喜愛，我至少要告訴你哋真相，呢個就係真相。」

「我喺11月已經通知球會，一個賽季開始嗰陣，就要計劃下季，當我哋討論增兵計劃，集訓地點時，我突然諗起，我唔確定我是否留任。我對此感到驚訝，並開始考慮呢個問題。」

「上季非常艱難，當其他球會可能會做出解僱決定，但呢度冇發生。我能夠幫助球隊重回正軌係非常、非常重要，之後我開始重新思考自己，呢個就係結果。」

56歲嘅高普克2015年10月接手利物浦，帶隊464場比賽，贏得歐聯、英超、世冠盃、足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃同社區盾，現時利物浦暫居英超榜首，並打入英聯盃決賽。