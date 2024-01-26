賽會官宣　C朗表演賽延至8或9月

因C朗報稱受傷而叫停嘅艾納斯深圳兩場表演賽，官方宣布延至今年8或9月再賽，到時C朗會再度到訪中國，不過具體安排未定。

賽會GST榮耀巡迴賽與艾納斯周五(26日)發表聯合聲明，表示早前未能舉行嘅兩場表演賽，將會延期至8或9月舉行。據傳媒報道，C朗同艾納斯全隊提前結束中國行程，返回沙特利雅得，準備下場表演賽迎戰美斯領軍嘅國際邁亞密。

早在艾納斯周日(21日)抵達深圳之前，已傳出C朗受傷消息，不過一直未有官方公布，賽會更於周一(22日)舉辦歡迎宴，據報入場費每人3.5萬人民幣，直至比賽前夕(23日)賽事殺到埋身，賽會才召開記者會，由C朗親自宣布延期並公開致歉，引起坊間揣測。

有傳媒分析，今次艾納斯單場表演賽戲金高達1,100萬美元(約8,580萬港元)，主辧單位必須出售5萬張門票才回本，到臨近開賽，各銷售渠道仍有高價票出售，甚至有門票折讓情況，另外不少贊助商均與C朗上陣掛鈎，如果C朗缺陣而賽事如常舉行，主辦單位勢必損失慘重。

今次表演賽叫停，由C朗親自宣布並致歉，仲話中國係佢第二個家，再宣布賽事延期至8或9月，已經畀足面，算係將損失減到最低，至於艾納斯下次再嚟中國，到時再作打算。