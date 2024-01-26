艾辛：超覇鷹好「喀」之道

尼日利亞對喀麥隆這場重量級的對決在非國盃歷史上大名鼎鼎，本應以為會在賽事更後的階段才會上演。

尼日利亞及喀麥隆同為西非勁旅，前者是3屆非國盃冠軍，後者則5次奪冠。今次更是尼日利亞自2019年非國盃奪冠以來，雙方首次於具競賽意義的賽事相遇。儘管歷史顯示，這兩個國家都是非洲足球強國，但他們都沒有在分組賽中名列前茅，而且到目前為止在今屆比賽中也發揮平平。我本預測域陀奧森漢會成為賽事神射手，儘管他在今屆發揮出色，但暫時只得1球進帳。我認為，這是因為尼日利亞由於邦尼菲斯和尼迪迪的受傷而稍微改變了他們的踢法，意味其後防會變成一條5人防線，並且踢得更加謹慎。尼日利亞暫時只入3球失1球的表現，令我想起英格蘭在大賽中謹慎的表現，但這對於超覇鷹來說可能是一件好事，事關英格蘭在過去幾年的大賽中表現出色。

另一邊廂，喀麥隆的許多問題都不在於場上，而是場下沒有落場的球員所造成的種種紛擾。事實證明奧拿拿的情況令球隊分心受到影響，他們也十分需要分組賽因傷未有登場的阿布巴卡的入球。從歷史上我們知道喀麥隆總是有優秀的前鋒，從米拿、伊度奥、麥保馬以及上屆賽事神射手手阿布巴卡，我認為如果阿布巴卡今仗的體能狀況回復到75%，喀麥隆就必須讓他冒險參加這場比賽。我認為尼日利亞目前比喀麥隆更好，他們擁有更好的球員在這場關鍵比賽中發揮與別不同的作用並贏得比賽。

同日另一場16強，安哥拉和納米比亞這兩隊成功來到非國盃淘汰賽階段，令人相當驚喜，而他們更是以不同的方式來到這一步。安哥拉在分組賽取得2勝1和的成績，這讓他們有幸在擁有阿爾及利亞的小組中，獲得首名出線資格。另一邊廂，納米比亞是分組賽最佳的第3名球隊之一，這令人相當驚訝，畢竟他們在整個賽事暫時只入1球，就是對突尼西亞的關鍵一球，這也是他們成功晉身16強的原因。

安哥拉採用的戰術是直接的防守反擊，而到目前為止這種方式對他們來說很有效。在所有小組比賽中，他們的控球率都是較低的一方，甚至在對毛里塔尼亞時也是如此，所以你可以看到他們的比賽計劃很明確。安哥拉的進攻球員從這套戰術中受益匪淺，到目前為止的 6個入球之中，馬布魯魯和達拉一共入了4球。正如我們所知道，納米比亞沒有太強的進球能力，而且失球數字也多，所以我相信16強將是他們在非洲盃的終點。我認為，安哥拉憑着更好的比賽風格和更高的進攻質量，將成為這場比賽中更好的球隊，並晉級8強。