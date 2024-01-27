超癲！當錫單場73分　現役球員最高分

獨行俠球星當錫與太陽的迪雲卜克周五的「恐怖」表現，令NBA本周成為史上最瘋狂的一周。

當錫周五隨獨行俠作客鷹隊，手感火熱，個人轟入73分10籃板7助攻，打破了自己及獨行俠隊史的個人得分紀錄，他全場33投25中，3分球13投8中，罰球16投僅失一球。

當錫在半場攻入41分，也為獨行俠創造了隊史半場得分紀錄，打破了魯域斯基所保持的34分舊績；他是NBA史上第10個「70+先生」，更成為了現役球員得分最高紀錄的球員，也是繼高比拜仁81分後的NBA單場最高得分。最終在當錫帶領下，獨行俠結束三連敗。

至於同日上演的太陽對溜馬一仗，亦出現瘋狂得分表演，迪雲卜克狂砍62分，出戰38分鐘37投22中，3分球12投6中，罰球13投12中，無奈最後絕殺三分失敗，未能協助太陽作客取勝。

不過，當錫與迪雲卜克的表現，是NBA史上第5次出現同日有兩位球員攻入60+得分的情況，而值得一提是剛於本周一的比賽日上，76人球星艾賓特與木狼的唐斯分別攻入70分及62分，這是史冊值得紀錄的一周；而要追溯再上一次單日出現兩位球員貢獻60+的比賽日，是接近46年前，於1978年4月9日大衞湯臣射入73分及佐治謝雲攻入63分。