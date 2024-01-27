港超聯　大埔齊晒腳強攻香港U23

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）相隔超過1個月後重燃戰火，大埔於地頭大埔運動場迎戰香港U23。大埔今場由謝家榮把關，李家豪頂替停賽的加比爾，與馬高斯山度士扼守中路，謝臣在中場掃蕩，比迪高與盧卡斯負責攻堅，陳肇鈞先列後備。香港U23同樣派出強陣，一對中堅由杜國樑夥拍梁煒烽，鄧筵霑、鄭進泓坐鎮中場，何家智、林智豐及林學㬢組成前線三叉戟。

大埔正選：

94 謝家榮 [GK] [C]

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

12 謝臣

14 馬高斯山度士

20 王顯琛

23 蔡立靖

26 李家豪

70 比迪高

99 鄭子森

香港U23正選：

25 [GK] 雲天樂

5 梁煒烽

6 杜國樑

8 鄧筵霑

9 何家智

10 [C] 林學曦

14 鄭進泓

16 郭子堦

20 嚴啟倬

21 林智豐

33 宏愷志

大埔後備：

1 錢兆琛

3 潘子希

4 馮冠鳴

8 彭欽蓬

16 陳肇鈞

25 張力行

27 黃祖心

55 袁熙懃

80 鍾偉強

香港U23後備：

29 鄧梓朗

3 李樂謙

4宋絃毅

11 吳文希

12 吳栢希

19盧錦宏

23 何瀧浩

26 馬阡皓

28 黎皚韜

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）相隔超過1個月後戰火重燃，大埔於地頭大埔運動場迎戰香港U23。力爭重返積分榜前列的「綠戰士」，兩位主力陳肇鈞及謝家榮完成亞洲盃後已歸隊，戰力可望進一步提升，作客挑戰強敵的香港U23，想搶分就必須做好賽前部署。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

上場於「賽馬會菁英盃」擊敗深水埗的大埔，今季聯賽一度取得4連勝，今場乘主場之利肯定以3分為目標。好消息是陳肇鈞（Philip）及謝家榮隨港隊完成亞洲盃之旅後，已經重返球隊，主教練李志堅就表示有留意兩人在亞洲盃賽場的表現：「佢哋回港後已經投入操練，我覺得兩人表現好好，Philip仲為港隊入波，不過經過咁大型比賽，都要留意吓佢哋嘅情緒，同埋精神狀況。」

重返大埔的盧卡斯近兩場攻入4球，腳風奇順。他形容非常享受再有機會與「堅Sir」合作：「大埔對我就好似屋企咁，教練幫咗我好多次，我想用表現幫番佢，證明自己仲可以為球隊作貢獻。」

香港U23曾於「賽馬會菁英盃」分組賽4球不敵「綠戰士」，主教練司徒文俊表示會作針對部署，避免讓對手一眾攻擊球員有太多機會：「大埔幾個進攻球員速度好快，而且盧卡斯返嚟香港之後狀態唔錯，衝擊力同埋門依然好有水準，對我哋嚟講係好大嘅威脅。」「司徒Sir」又透露林學曦有傷在身，上陣成疑。

前鋒林智豐就預計今仗未必有太多進攻機會，盼望針對大埔後防球員轉身較慢的弱點，可以製造到攻勢：「大埔一對中堅都好高大，相對冇咁靈活，如果可以放多啲過頭波同佢哋鬥跑，有收穫都唔奇。」