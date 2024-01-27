富咸殘陣捱唔住　紐卡素上盤咪走寶

英足盃第4圈焦點戰，富咸主場火併「喜鵲」紐卡素。富咸仍有多名非洲兵未歸隊，日前英聯盃力戰出局未回氣，加上近年碰頭畀紐卡素食住，以逸待勞嘅「喜鵲」可反客為主，讓平半一於捧上盤。（無綫myTV SUPER周日凌晨3時直播）

富咸今季整體表現唔錯，不過來到季中就面對「太公波」問題，尼日利亞國腳伊禾比、奇雲巴斯及塞內加爾國腳波路托尼，要為國家出戰非國盃，呢兩隊都殺入16強，即係今場肯定唔使預佢哋。

尤其係冇咗攻守兼備嘅發電機伊禾比對富咸影響甚大，難怪出現小低潮，各項賽事近3場只得1和2負，包括周中英聯盃4強次回合同利物浦激鬥打和1比1，兩回合計輸2比3出局，與決賽只差一步之遙卻未竟全功，無論體能或士氣都深受打擊。

另邊廂，紐卡素亦唔好得幾多，傷兵滿營之餘，各項賽事近5場只得1勝4負，不過贏嗰場正正係上圈英足盃鬥死敵新特蘭，由於聯賽與前4愈拉愈遠，英足盃可能係「喜鵲」今季唯一目標，必定搏甩髀。

睇番紐卡素上一場比賽，已經係1月中聯賽對曼城，佢哋整整有兩周時間休息，可以話養精蓄銳鬥殘兵富咸，何況近4次交手全部贏晒，擺明格食格，上盤值得捧場。

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