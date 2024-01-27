港超聯　大埔6球挫香港U23升上第3

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）相隔超過1個月後戰火重燃，大埔於地頭大埔運動場迎戰香港U23。「綠戰士」憑盧卡斯、比迪高各自梅開二度，加上馬卡雷拿的入球，以及鄭進泓自擺老烏，最終以6比0大勝而回，升上第3位。

大埔今場由謝家榮把關，李家豪頂替停賽的加比爾，與謝臣、馬高斯山度士鎮守後防，比迪高與盧卡斯負責攻堅，陳肇鈞先列後備。香港U23同樣派出強陣，一對中堅由杜國樑夥拍梁煒烽，鄧筵霑、鄭進泓坐鎮中場，何家智、林智豐及林學㬢組成前線三叉戟。

主隊大埔13分鐘已成功打開缺口，盧卡斯交橫，比迪高左腳一抽破網，3分鐘後大埔再接再厲，但盧卡斯禁區內半倒掛攻門中楣彈出。20分鐘大埔再下一成，盧卡斯接應長傳力壓對方後衞射入。「綠戰士」攻勢浪接浪，5分鐘後盧卡斯接應比迪高罰球，頭槌被雲天樂撲出底線。上半場尾段蔡立靖斬入禁區，盧卡斯無人看管下輕鬆頂入，大埔領先3球返入更衣室。

易邊後香港U23換入宋絃毅、何瀧浩，但大埔繼續佔據主動，49分鐘盧卡斯斬高，比迪高近門頂成4比0。香港U23嘗試反撲，但55分鐘何家智半單刀射得太正，被謝家榮接實。大埔之後未有放軟手腳，更換入陳肇鈞等人加強攻力，61分鐘同樣後備入替的馮冠鳴，遠射被雲天樂飛身撲出。72分鐘大埔再擴大領先優勢，陳肇鈞交出長傳，盧卡斯篤射被擋出，馬卡雷拿近門補中。比賽尾段鄭進泓門前不慎擺老烏，最終大埔以6球擊敗香港U23，順利全取3分。