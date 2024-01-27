港超聯　大埔兩港腳歸隊　陳肇鈞：繼續向前看

大埔周六（27日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，以6球大勝香港U23。當中兩名剛為港隊出戰亞洲盃的主力陳肇鈞（Philip）、謝家榮，是日同樣有份上陣兼表現不俗，Philip賽後指會收拾心情應付球會賽事：「會繼續向前看。」同時他又盼能將球隊特意推出的亞洲盃歷史上第1000球限量版球衣，送給基層、行動不便的大埔球迷。

兩名港隊成員陳肇鈞、謝家榮早前才由卡塔爾返港，周五（26日）便馬上復操，並於今場聯賽候命。先列後備的中場陳肇鈞於56分鐘入替後，隨即製造出不少關鍵傳送及射門，但他認為自己表現仍有改善空間：「唔攰，不過未習慣踢番球隊波，同隊友默契仲要提升。今日製造到幾次機會，但埋門個腳差啲，嚟緊有幾個禮拜調整番心情，希望幫球隊再創高峰。」

經歷在亞洲盃分組賽出局後，Philip強調自己此刻已收拾心情，接下來將集中精力為大埔作賽：「亞洲盃嗰陣都不停怪責、批評自己，但唯一面對方法係繼續向前看，唔好再停留喺以前。依家我嘅身份係大埔球員，香港隊嘅嘢之後再講，要踢出最好表現幫助球隊。」除此之外，大埔為紀念Philip射入亞洲盃歷史上第1000球，特意推出背面印有「ASIAN CUP 1000」的限定球衣，Philip盼將球衣送給更多球迷：「都明白有啲球迷因為金錢問題，去唔到卡塔爾睇亞洲盃，自己同咗贊助商講想再整多幾件，送畀一啲基層、行動不便嘅大埔球迷，希望大家繼續支持香港足球。」

至於正選上陣的門將謝家榮，今場首次擔任大埔隊長，更成功為球隊力保不失，他對此感到開心：「 心情冇咩太大變化，因為今場聯賽都想攞3分。當然真係有啲攰，仲有少少時差，但作為職業球員，依個唔係藉口，番到嚟就要集中喺球會身上，今日表現ok，要做嘅嘢都做到。」