港超聯　增兵停不了！杜國榆加盟標準流浪

標準流浪周六(27日)透過球隊fｂ專頁宣布，獲前外流中甲丹東騰躍的本地球員杜國榆加盟。

自青少年代表隊開始已為港征戰的杜國榆，曾出戰2018年雅加達亞運，也是2019年省港盃冠軍成員，他揮筆簽約後表示：「感謝莫耀強會長同總監Philip畀我機會，可以回流香港。標準流浪係歷史悠久嘅球會，上季成績好好，而且有唔少出色嘅球員，好似喺亞運會合作過嘅前輩林嘉緯咁，我喺U隊嗰陣已留意佢踢比賽，依家有機會做球會隊友，非常期待同佢再次並肩作戰。」

杜國榆表示，過往因受傷及其他原因，致在球會賽事上陣次數不算多，加盟流浪之後會盡力爭取比賽機會，首先專注於每天的訓練：「每次訓練、比賽都做到最好，太遙遠嘅事或目標唔諗咁多，會專心做好眼前嘅嘢先。」

【球員檔案】

姓名：杜國榆(Remi Dujardin)

出生日期：23-6-1997(26歲)

身高：1.85米

位置：中場、後衛

曾效力球隊：羅徹斯特河狗(美國)、三城水獺(美國)、胡米利亞(西班牙)、梅西亞學生隊(西班牙)、HIFK赫爾辛基(芬蘭)、柏迪遜地拉拿(阿爾巴尼亞)、科爾察史簡達保(阿爾巴尼亞)、伊納迪亞(阿爾巴尼亞)、深水埗、丹東騰躍(中國)