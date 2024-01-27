莎芭蘭嘉粉碎鄭欽文捧盃夢　衞冕澳網獻亡父

21歲的中國「一姐」鄭欽文爭取首嚐大滿貫奪冠滋味仍要等待，周六在澳網女單決賽受到上屆冠軍莎芭蘭嘉的克制，在生涯首個大滿貫決賽以直落兩盤落敗，屈居亞席，而白羅斯的莎芭蘭嘉衞冕成功，並達到父親的遺願。

中國金花李娜10年前奪得澳網女單冠軍，以她為偶像的鄭欽文今天試圖力爭成為中國第2人，但實力與世界「2姐」莎芭蘭嘉仍有一段距離，今天在決賽發揮甚為被動，最終雙方爭逐76分鐘後，莎芭蘭嘉以直落兩盤6比3、6比2奪冠，連續兩年捧起澳網錦標，並贏得生涯第2個大滿貫，這也是自其同胞師姐艾珊妮嘉於2013年後，首位在澳網成功蟬聯的女將。

這個冠軍對莎芭蘭嘉來說有另一個意義，將於5月滿26歲的莎芭蘭嘉達成了亡父的遺願：「我於4年前(2019年)失去了父親，我們都共同有一個夢想，就是在25歲之前可以贏得兩個大滿貫。」她可袋走315萬澳元的冠軍獎金。

莎芭蘭嘉賽後坦言：「我過去不會在頒獎禮上提到家人，但今天我希望藉此多謝他們，他們在背後給我很大的支持。」她高興地捧着獎盃續稱：「這兩個星期實在很奇妙，讓我可以再捧起這美麗獎盃，真是有點無言。」

至於收獲生涯首個大滿貫亞軍的鄭欽文，可袋走172.5萬澳元的獎金，她賽後坦言：「這是自己的首個大滿貫決賽，感覺有點可惜，但給了我很好的經驗，我真的很享受在這裡比賽，我肯定自己的將來會更好。」她下周在新公布的世界排名上將躋身TOP10，也是成為李娜之後，首位打入世界排名前10的中國球手。