非國盃「鷹獅大戰」　尼日利亞裝腔作「細」

非國盃16強上演「鷹獅大戰」，尼日利亞硬撼喀麥隆，「超霸鷹」尼日利亞表現四平八穩，分組賽3戰取得2勝1和，而且兩場勝仗都係小勝1比0，各項賽事近6仗總入球全開2球或以下。「非洲雄獅」喀麥隆門將奧拿拿被貶為後備，解除「計時炸彈」，有利鞏固防線，最好揀中位數2.5球嘅入球細。（周日凌晨4時開賽）

尼日利亞雖然擁有拿玻里射手域陀奧森漢，但呢位前鋒今季不時受傷患問題影響，狀態大不如前，唔只意甲聯賽入球數字下降，3場非國盃分組賽亦只入1球，而且近兩仗都食白果，腳風非常唔順，切勿高估「超霸鷹」鋒線實力。

幸好尼日利亞後防尚算穩陣，3戰僅失1球，加上今場淘汰賽一戰定生死，相信尼日利亞會繼續採取保守戰術，同對手周旋。

另邊廂，喀麥隆靠最後一場分組賽3比2險勝岡比亞，3戰取得1勝1和1負，勉強獲得16強席位，但整體表現一般，預料難以喺尼日利亞身上佔到甜頭。不過，喀麥隆主帥尼高拔桑治勝在夠果斷，將對塞內加爾一役「0撲救」失3球嘅門將奧拿拿貶為後備，用番奧度亞把關，起碼解決一個防線不利因素，有助抵禦尼日利亞攻勢。睇番呢兩支非洲傳統勁旅近4次對賽，有3次總入球開2球或以下，入球細值博。

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