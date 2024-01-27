賽馬會菁英盃　殘陣港會鬥增兵深水埗

「賽馬會菁英盃」周日（28日）開快車，一口氣上演4場分組賽，包括兩場出線關鍵大戰，A組東方假深水埗運動場硬撼冠忠南區，以及B組標準流浪坐鎮九龍灣公園火併均業北區；另外還有B組的理文於斧山道運動場面對晉峰，以及在香港足球會足球場舉行的A組港會對深水埗。

A組 港會 vs 深水埗 （周日下午4時30分開賽)

港會前鋒泰亞高是役有望倒戈，他稱深水埗增兵後，實力不可同日而語，要小心應付：「深水埗同上季比進步咗好多，呢排仲簽咗啲新球員，實力唔講得笑，希望大家少啲失誤，贏番場畀球迷睇。」壞消息是莊文歷因儲夠5張黃牌要停賽，勢必對港會側擊構成影響。

上場不敵大埔的深水埗，賽前宣布簽入蘇沙及梁興傑兩位經驗十足的球員，主教練陳浩然相信幾位新兵會對球隊有極大幫助：「季中轉會窗對開咗季先接手嘅我嚟講好重要，今次搵返嚟都係比較有經驗同埋有一定份量嘅球員，希望佢哋可以帶住班波，相信兩人嘅年齡絕對唔係問題。」他表示今場未必會急於派兩人上陣，並透露稍後會再有新球員來投，當中包括前港隊成員，有信心聯賽重開後，能帶領深水埗重返中游位置。至於宋柱浩和波比累積5面黃牌要停賽。