賽馬會菁英盃　黃黑軍團 vs 粉紅兵團

「賽馬會菁英盃」周日（28日）開快車，一口氣上演4場分組賽，包括兩場出線關鍵大戰，A組東方假深水埗運動場硬撼冠忠南區，以及B組標準流浪坐鎮九龍灣公園火併均業北區；另外還有B組的理文於斧山道運動場面對晉峰，以及在香港足球會足球場舉行的A組港會對深水埗。

B組 理文 vs 晉峰 （周日下午3時開賽)

隨着幾名香港隊成員歸隊，理文大軍終於齊人，但「黃黑軍團」主帥曾昭達明言，只會派遺在卡塔爾較少落場的張憙延上陣，其餘3位港腳會繼續休息。「由於我哋喺『菁英盃』已經出咗局，所以淨低嘅兩場分組賽，我會好好利用嚟畀一啲傷愈，或者狀態啱啱操番起嘅球員去做調整，因為好快我哋就要重新投入番港超聯嘅爭霸。」理文是役有安尼亞停賽。「達Sir」亦提到早前透過直播，留意到晉峰3名新援的表現：「會幫到晉峰提升實力，好肯跑動，體能都唔錯！」

晉峰上場1比2僅負均業北區，遭遇3連敗，總教練何信賢認為兩記失球，同樣屬於後防大意，同時球員默契亦需要多加改善。「粉紅軍團」首循環曾擊敗理文，「何Sir」希望今場能夠再接再厲，目標贏波：「首循環贏咗都有信心，同埋依家後防穩固咗，如果新援狀態好啲仲好，希望今場有更好表現。不過踢波一場還一場，理文最近表現好番，預咗一定受壓。」「何Sir」又提到近日天氣轉涼下，預計斧山道運動場比賽當日會十分大風，相信對球隊表現造成一定影響。