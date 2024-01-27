賽馬會菁英盃　有你無我！東方硬撼冠忠南區

「賽馬會菁英盃」周日（28日）開快車，一口氣上演4場分組賽，包括兩場出線關鍵大戰，A組東方假深水埗運動場硬撼冠忠南區，以及B組標準流浪坐鎮九龍灣公園火併均業北區；另外還有B組的理文於斧山道運動場面對晉峰，以及在香港足球會足球場舉行的A組港會對深水埗。

A組 東方 vs 冠忠南區（周日下午3時開賽)

東方剛以2比1險勝香港U23，賽前踢多1場但落後冠忠南區2分，今場非勝不可，主教練盧比度（Chino）指會竭盡全力爭勝。但不會給予球員太大壓力：「今場波直接影響出線形勢，我認為屬於『五五波』，球隊絕對有機會贏波，對年青球員充滿信心。當然南區喺1月份投放咗好多資源，簽嘅幾個新兵都好有質素，實力提升咗唔少。」不過東方陣中3名港隊亞洲盃成員葉鴻輝、孫銘謙及余在言仍未復操，今場將會缺陣。

至於冠忠南區主教練楊正光認為，今場對出線與否很重要，會「當決賽踢」，提醒球員嚴防東方中後場球員後上助攻：「東方球員好擅長後上入波，例如馬高斯，所以我哋一定要做好防守，甚至門將都要打醒十二分精神，隨時出嚟解圍。」「光Sir」又透露早前隨港隊出戰亞洲盃的史提芬彭利拿、鞠盈智和伍瑋謙有機會候命。