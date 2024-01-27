賽馬會菁英盃　B組榜首大戰 標準流浪vs均業北區

「賽馬會菁英盃」周日（28日）開快車，一口氣上演4場分組賽，包括兩場出線關鍵大戰，A組東方假深水埗運動場硬撼冠忠南區，以及B組標準流浪坐鎮九龍灣公園火併均業北區；另外還有B組的理文於斧山道運動場面對晉峰，以及在香港足球會足球場舉行的A組港會對深水埗。

B組 標準流浪 vs 均業北區（周日下午3時開賽)

標準流浪上場4球不敵提早出局的理文，總監李輝立（Philip）承認球隊有所輕敵，但為爭取出線，今場將會擺出最強陣容，並踢得更謹慎：「北區今年係有驚喜，幾支強隊都輸過畀佢，要讚吓教練『細榮』（梁志榮），每個位置用人用得好好。」僅得一提，兩名新兵和田凌、馬榕生可以候命，而剛為港隊出戰亞洲盃的林衍廷亦能夠歸隊，Philip形容屬於「及時雨」：「林遼太繼續受傷缺陣，我哋都係差個防守中場，防守力真係唔夠，有『Fat Gor』番嚟好好多。」

均業北區剛險勝晉峰，繼續排小組榜首，今場為球隊8日內第3戰，主教練梁志榮承認球員在彷真草球場體會消耗很大，今場個別位置會輪換。好消息是韋法頓能夠刑滿復出，惟上場領紅的小將陳曜燃需要停賽。北區今場只要贏波便能夠鎖定出線席位，「細榮」直言球隊上下戰意十足：「流浪今場多番『Fat Gor』同幾位新外援，一定比首循環難踢，但依家出線主動權喺我哋手上，唔希望浪費，有信心攞到分數。」