「運動傳．承」　向青年傳承正能量

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）轄下的「香港奧林匹克之友」推出「運動傳．承」計劃，啟動禮周六(27日)舉行，民政及青年事務局副局長梁宏正、青年發展委員會副主席梁毓偉、港協暨奧委會會長霍震霆、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜，以及「運動傳．承」大使張小倫（劍擊）、江旻憓（劍擊）和李振豪（空手道）出席主禮。運動員亦與年青人分享自身經歷，勉勵他們積極面對挑戰，並即席示範運動項目。

「運動傳．承」計劃獲特區政府「青年正向思維活動資助計劃」資助，將舉辦一系列體育運動相關活動，讓青年發展個人潛能，提升正向思維，同時建立良好的社交技能，增強自信。港協暨奧委會會長霍震霆致辭時表示：「年青人是社會的未來，正確的價值觀對一個人的成長和發展十分重要。我們期望計劃可以鼓勵年青人學習運動員的精神，啟發他們成為堅忍自信、有責任感的新一代，以正面的態度面對逆境，並且將這種精神傳揚開去，以運動傳承正能量。」

港協暨奧委會副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛表示：「運動不僅能鍛煉身體，更可磨鍊意志。運動員的生涯並不是一帆風順，年青人面對人生各種挑戰，正正需要運動員沉著應戰、勝不驕敗不餒的奧林匹克精神。」

張小倫、江旻憓和李振豪在啟動禮上與青年分享運動生涯中的高低起伏。有「大師兄」之稱的張小倫近年「劍指」節目主持，他分享︰「人生要有新嘗試，主持節目與劍擊有異曲同工之妙，都要懂得靈活變通，不變便很容易輸。」「重劍世一」江旻憓不時面對壓力，她勉勵青年要懂得肯定自我︰「不要以成績賦予自身價值，我時刻提醒自己，要專注推動自己進步，而不是放大自己的不完美。」李振豪於去年退役，他回顧運動員生涯︰「做運動員經歷很多高低跌宕。信念很重要，就像上屆奧運，要取得奧運入場券的機會很小，但我仍然拼盡全力去打比賽，雖然最終未能如願，但已無憾。

港協暨奧委會亦邀請黃嘉欣（運動攀登）和施嘉鑫（霹靂舞）到場，分別進行運動攀登和霹靂舞示範，駱倩華（賽車）、呂曦妍（板球）與年青人一同參與，體驗運動樂趣。「運動傳．承」計劃舉辦一系列運動相關活動，包括運動員師友計劃、職業運動員訓練體驗、運動員分享、義工服務等，培育青年人的正面價值觀。