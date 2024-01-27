外媒評出局球隊表現　港隊獲最高級

亞洲盃分組賽落下帷幕，當中有8支球隊已經出局，但當中有部分球隊仍贏得掌聲，外媒ESPN就為幾支出局球隊的表現評級，其中港隊演出獲好評奪A級，至於國足則被評為最低的D級。

相隔56年重返決賽周舞台的港隊，分組賽雖然3戰皆負無緣晉級，但頑強表現令不少人留下深刻印象。ESPN就形容港隊比賽中，與C組3支對手的差距並不大，認為「在實力強勁嘅對手面前，港隊發揮出最佳一面，就算面對世界排名21的伊朗，都只係輸1球，若非球證具爭議性嘅判決，甚至有機會搶分。」報導更特別提到陳肇鈞的入球：「陳肇鈞對阿聯酋一戰攻入賽事的第1000球，幫港隊寫入史冊，而且賽事第1球亦係由港隊球員攻入，成件事非常有詩意。」

值得一提，8支出局球隊中，中國隊獲評為最低的D級。報導認為國足曾經兩次奪得亞洲盃亞軍，而且過去兩屆都打入8強，今次未能於小組出線肯定被視為失敗，加上史上首次在3場分組賽未能取得入球，結果令人尷尬。

8支出局球隊評級：

中國：D

黎巴嫩：C

印度：B-

港隊：A

越南：B-

馬來西亞：B

阿曼：C-

吉爾吉斯：B-