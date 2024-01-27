聚焦港籃　周二直播季軍戰及冠軍戰Game 2

甲一男籃聯賽將於周二（30日）再擺擂台，上演季軍戰及冠軍戰第二回合大激鬥，首回合勝出的永倫能否取得連捷，提前鎖定季席？而香港東方又能否於冠軍戰扳回一仗？on.cc東網及港台電視32聯合播放兩仗，一齊見證最新戰況。

周二晚上7時頭場季軍戰，由永倫對康仁福建，後者今季表現大躍進，李察士持續勇態上仗獨得28分，黃律堯及黃子謙挺身而出，球隊落後下第四節曾打出一波14比0攻勢追至只差一分，可惜另一核心楊瑞鴻只有6分，最終福建以5分之差落敗。永倫中鋒柏斯轟入33分，但黃金戰士全場失誤較多（18次），也被偷球達10個，來仗需更集中輸送及組織，方可望再下一城，在3場2勝制的系列賽中，提前勝出鎖定季軍獎座。（on.cc東網及港台電視32周二晚上7時直播）

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至於同日尾場8時40分的冠軍戰，將是香港東方與滿貫今季第4次交鋒，頭3次滿貫都悉數勝出，包括上場險勝71比70，證明兩軍實力非常接近。自基拔復出後，東方的食胡位更多，戰術變化亦令對手更難捉路。但滿貫有蓋帝斯鎮守籃下，籃板擁有強大優勢，上仗全隊43個籃板比東方34個為多。另邊廂，蔡再懃頻頻殺籃得手或搏得And1，全場個人搏得11次罰球機會，射入8個，都是滿貫能拿下16連勝的關鍵，且看東方主帥巴拿莫域如何拆解及指導藍軍，試圖在滿貫身上取回一仗，否則Game 3會更難打。（on.cc東網周二晚上8時40分直播／港台電視32晚上10時30分播映）