劉慕裳K1巴黎站未盡發揮　周日爭奪銅牌

香港空手道好手劉慕裳(Grace)本周出戰WKF空手道K1超級聯賽巴黎站賽事，作為新任世界一姐，Grace原本擁有滿滿的信心，可惜她在準決賽犯下了錯誤，遺憾地無緣金牌戰，她在社交網上向支持者說對不起，但會振作希望在周日的銅牌戰中全力爭取獎牌。

這是劉慕裳今年的第一項賽事，她在女子個人形小組賽首仗表現出色，獲41.9分擊敗希臘對手Xenou Georgia Archontia。其後她再以39.4分壓倒意大利的Dominici Roberta，順利出線8強，Grace再憑本色發揮以42.9分力挫日本的清水那月，再下一城打入準決賽。

每闖一關對手便更強，這一圈競爭者是美野真步，劉慕裳獲得42.1分，而美野獲42.7分。「對不起大家，我在4強輸了，我犯了一個連自己也無法原諒自己的錯誤，」劉慕裳在準決賽以0.6分不敵另一日本好手尾野真步後，在IG發出story說：「但這就是人生，總有些時候會做錯。」劉慕裳調整心情，並於周日的銅牌戰與伊朗的伊朗 Afsaneh Mahsa爭奪銅牌。