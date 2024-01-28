巴塞隆拿驚天慘敗　沙維宣布季尾離任

巴塞隆拿周日(28日)凌晨西甲，主場戲劇性3比5不敵維拉利爾，繼日前西盃出局後再歷慘敗，依家落後榜首皇家馬德里10分，衞冕機會渺茫。備受抨擊嘅教練沙維賽後宣布，將會喺今季完結後正式離任，形容做巴塞隆拿教練係一件「殘忍」嘅工作。

巴塞隆拿今仗迎戰維拉利爾中門大開，上半場被謝拉特摩蘭奴攻陷，54分鐘再被艾哥馬治射成2比0。佢哋之後絕地大反擊，根度簡、柏迪加上艾歷拜利烏龍波，令巴塞隆拿一度反超前3比2。估唔到神奇反勝之後仲有更神奇嘅反勝，干卡路古亞迪斯84分鐘追平3比3，「黃色潛艇」喺補時9分鐘同12分鐘，再由阿歷山大索洛夫同荷西摩拉利斯建功，戲劇性5比3擊敗巴塞隆拿。

近況低迷嘅巴塞隆拿，月初喺西超盃決賽1比4不敵皇馬，日前西盃又2比4不敵畢爾包出局，今仗再被維拉利爾轟入5球。據Opta數據顯示，今仗係巴塞隆拿自1963年主場1比5輸畀皇馬後，首次喺西甲主場被對手轟入5球或以上，稱得上係恥辱性輸波。

經歷連場慘敗，沙維賽後喺記者會宣布：「喺你哋問問題前，我要宣布喺6月30日開始唔再做巴塞教練，呢個係我同球會商量後嘅決定，作為一個巴塞球迷，我知道球會需要轉變，隊內依家氣氛緊張，呢個決定或者可以解放部份球員，離開前我會竭盡全力，我覺得我做咗正確決定。」

對於作出呢個重大決定，沙維解釋：「有人問我會唔會係巴塞嘅費格遜，但呢個係冇可能，做巴塞教練係一件殘忍、唔開心嘅工作，好多人會對你不敬、攻擊你，並且會影響到你，直到你作出我今日呢個決定為止。我辭職會令形勢冷靜，至少你哋(傳媒)依家唔會殺死我，就算巴塞今季捧歐聯冠軍都唔會改變(決定)。」