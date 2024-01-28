利華古遜甩轆失分　下月鬥拜仁成生死戰

周日(28日)凌晨德甲爆出冷門，榜首利華古遜主場出擊只能打和慕遜加柏0比0，導致1.14倍主W大熱倒灶，加上第2位拜仁慕尼黑作客以3比2擊敗奧格斯堡，追至只有2分距離。利華古遜2月11日凌晨主場對拜仁慕尼黑，勢必成為今季德甲爭標生死戰。

利華古遜首席射手邦尼菲斯因傷缺陣之下，即使場上形勢佔盡上風，但臨門一腳往往失之交臂，包括下半場謝利美費林邦錯失單刀機會，結果全場有28次射門，但未能轉化成入波，聯賽4連勝走勢斷纜，對爭標造成打擊。

加上近日盛傳利華古遜教練沙比阿朗素可能今夏離隊，接替高普擔任利物浦領隊，更加令人擔心可能會影響利華古遜士氣，能否保住榜首之位成疑。

另一支爭冠熱門拜仁慕尼黑憑19歲小將柏夫洛域、艾方素戴維斯、哈利卡尼各建一功，作客贏奧格斯堡3比2，取得2連勝，現時有47分在手，僅落後利華古遜2分，如果拜仁下月作客擊敗利華古遜，就可望反超前對手做「一哥」。

不過，拜仁慕尼黑今仗贏波亦付出沉重代價，翼鋒京士利高文踢到26分鐘傷出，賽後會方證實呢位法國國腳左膝韌帶撕裂，估計將會缺陣數星期。