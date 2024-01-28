意甲連環爆冷　祖記AC米蘭齊失分

周日(28日)凌晨意甲連環爆冷，榜首祖雲達斯主場領先之下，被護級份子安玻里逼和1比1，連1.19倍主W都開唔出。至於第3位AC米蘭同樣主場失分，踢到補時被博洛尼亞逼和2比2，令另一支爭標勁旅國際米蘭成為最大得益者。

祖雲達斯挾各項賽事7連勝強勢，一開波就採取主動搶攻，頭6分鐘已經有杜辛華荷域、安達亞甘比亞素勁射，被安玻里門將伊利亞卡比尼救到。祖記原本形勢大好，但戰至17分鐘，前鋒米利克魯莽飛剷對手，球證原本只係畀黃牌，但睇完VAR之後，改為向呢位波蘭國腳直接出示紅牌趕出場。

祖雲達斯踢少1人之下，雖然攻勢稍為放緩，但仍然喺下半場初段，由杜辛華荷域射入打開紀錄，呢位塞爾維亞國腳近4場意甲上陣都有波入，合共轟入6球，腳風非常順。當祖記以為能夠再下一城時，後備上陣嘅安玻里20歲新星巴丹斯喺70分鐘遠射得手，協助球隊搶番1分，但仍然排緊尾二。

另一場意甲，AC米蘭即使有中場羅夫度斯卓克梅開二度，但踢到補時被吹罰12碼，博洛尼亞由柯蘇連尼主射入網逼和2比2，A米聯賽4連勝走勢斷纜，爭標希望大受打擊。