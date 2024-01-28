為高普而戰！利物浦搶半W

英超「雙紅」之一利物浦，周日(28日)晚英足盃第4圈主場迎戰「金絲雀」諾域治。利物浦主帥高普日前宣布季尾離任，眾將為咗用獎盃歡送恩師實搏甩髀，依家紅軍勢頭唔係人咁品，遇上實力平庸嘅「金絲雀」，一定先發制人，半場主勝有計。(無綫myTV SUPER周日晚10時30分直播)

利物浦呢幾年喺高普帶領下贏盡英超、歐聯等錦標，佢絕對係球隊復興嘅靈魂人物，如今呢位德國教頭明言能量耗盡，今季完結後需要抖抖，因此決定離隊，雖然不捨但可以理解。由於餘下場數都係告別戰，眾將都希望恩師奪冠光榮離開，呢份額外動力唔講得笑。

查實紅軍近期本身狀態唔錯，各項賽事近6場錄得5勝1和，唔單止聯賽排緊榜首，上圈英足盃擊敗阿仙奴外，上周中英聯盃亦淘汰富咸殺入決賽，連埋歐霸盃4線作戰，縱然穆罕默德沙拿受傷，好彩「敗家仔」達雲紐尼斯近期總算生性，常有入波或助攻，傷愈復出嘅迪亞高祖達更係及時雨，加上路易斯迪亞斯同加普，紅軍鋒力未見受削。

另邊廂，英冠球隊諾域治除咗實力遠遜紅軍外，佢哋依家爭升班大過天，距離前6嘅升班附加賽區唔遠，無暇兼顧盃賽，睇番佢哋上圈要打到重賽先淘汰布里斯托流浪，如今撞正紅軍，夠晒理由提早畢業。翻查紀錄，兩軍近4次交手，利物浦有3次半場領先，半場主勝不妨再追。

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