外流港將　港腳朱寶恩加盟中甲佛山皓搏

效力頌恩公民的港腳朱寶恩，成為首位獲國內職業合約的香港女子足球員！中甲球隊佛山皓搏周日(28日)在「2024年淼港澳女子足球精英賽」半場期間，特別為朱寶恩舉行加盟簽約儀式。

今季女子甲組聯賽為頌恩公民上陣10場攻入8球的朱寶恩，上季以隊長身份帶領球隊奪得「賽馬會女子青少年足球聯賽（U18）」冠軍，而公民在2021年奪得聯賽冠軍時，她亦是成員之一。這名身高1米81的18歲中鋒表示：「希望我踏出呢一步，唔只為咗我自己，亦為其他年青球員開拓出一條全新嘅路，藉此鼓勵更多女子足球員勇敢追夢，我會好好珍惜每一次機會，希望可以讓更多人，認識香港嘅女子足球。」

朱寶恩感謝父母、教練們、贊助商，以及隊友的支持：「特別多謝頌恩的『李生』、『李太』對球隊一直以來嘅支持，同一位提攜過我嘅教練。」

頌恩公民教練團寄語「寶恩」要懂得珍惜：「今次係一個得嚟不易嘅機會，希望佢會好好珍惜，呢份合約標示住『寶恩』已經達到足球生涯嘅另一階段，希望佢可以堅持、毋忘初心，同時希望之後會有更多香港女子球員可以外流，之後再回饋番香港足球，同時提升香港女足嘅整體水平。」