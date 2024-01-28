紐波特郡守得兩嘴 曼聯撻唔着半細有計

英足盃第4圈，「紅魔鬼」曼聯登場，作客英乙球隊紐波特郡，計實力曼聯穩勝，但實情唔係想像中咁易踢。紐波特郡近7場不敗，其中6場上半場都保持不失，證明佢哋初段守得兩嘴，曼聯鋒力排英超尾4，入球波都好辛苦，加上佢哋近4場英足盃對非英超球隊半場全開1球或以下，1.5球半場細有計。（無綫myTV SUPER周一凌晨零時30分直播）

雖然坦哈格話曼聯今季仲要爭英足盃同英超兩項錦標，但其實佢哋英超基本無望，英足盃成為下半季唯一奮鬥目標，難得嘅係籤運唔錯，上圈抽到英甲韋根，結果輕鬆贏2比0，今圈抽到更低組別嘅紐波特郡，更有兩星期時間休息，日前嘅熱身賽對般尼雖然輸波，但勞基梳爾、哈利馬古尼、卡斯米路、利辛度馬天尼斯都有落場，安東尼馬菲奧斯仲有波入，球隊上下對今場高度重視。

曼聯門將雖然焗用比恩迪亞把關，但相信佢會好過奧拿拿，雙中堅華拉尼同利辛度馬天尼斯終於再度合作，加埋防中卡斯米路，防守夠晒穩健，不過鋒線仍然係用海倫同阿歷真度加拿祖，拉舒福特今仗可能缺陣，今仗入波唔慌多。

另邊廂，今場對紐波特郡嚟講絕對係大日子，肯定會出盡法寶招呼「紅魔鬼」，加上佢哋近況出色，班球員喺上半場好氣好力，頂得住曼聯攻勢，半場細博得過。

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