佐藤壽人：塔吉克鬥阿聯酋心思「細」密

塔吉克於分組賽最後1場賽事憑著比賽末段的入球，戲劇性以2比1擊敗黎巴嫩，確定取得16強的一個席位。

儘管塔吉克是首次躋身亞洲盃決賽周，不過令人喜出望外。他們的4-4-2陣式成功保持後防組織性，而且能夠善用空間，以及擁有足夠人手上前強攻對手。去年他們曾經友賽阿聯酋，並以0比0打成平手。而在該場比賽中，他們幾次失去控球權後都受壓，所以今仗需要作出更好的危機管理部署。進攻方面，我認為對黎巴嫩時攻入一個絕殺自由球的烏馬巴耶夫，今場賽事將會再一次為對手帶來威脅。

阿聯酋上仗雖然以1比2不敵伊朗，但他們憑著於該場賽事取得的1個入球，最終得以較佳得失球差，壓過巴勒斯坦而成為C組次名。然而，如果他們想晉級8強的話，就要在幾方面作出改善才可。

阿聯酋對伊朗時欠缺創造力，防守方面亦沒有快速壓迫對手，以及未能好好防守對方的傳中球攻勢。我認為可勝任中場或翼鋒的拉馬丹將會擔任他們的關鍵角色，事關他有能力控制戰局及於中場作出遠射攻門。

也許阿聯酋的實力比較強，奈何他們於進攻方面欠缺質素。根據他們的分組賽表現，我認為塔吉克今仗能夠保持穩健防守走勢，並且小勝阿聯酋晉級8強。