16強撼東道主　巴勒斯坦隊長：球迷會為雙方打氣

亞洲盃16強賽事，周三（30日）有東道主卡塔爾主場鬥巴勒斯坦。歷史性闖入淘汰賽的巴勒斯坦，今次決賽周受到大批球迷支持，其中包括卡塔爾當地人，隊長之一的達馬就相信今場球迷會為兩隊打氣。

分組賽最後一場以3比0擊敗港隊的巴勒斯坦，以最佳第三名成績晉級，首次闖入淘汰賽階段。巴勒斯坦主教練達保出席賽前記招時，表示球隊今場沒有任何壓力：「我哋成功出線，已經達成今屆主要目標，今場壓力會喺卡塔爾身上。」巴勒斯坦今屆亞洲盃，獲大批球迷入場支持，為球隊攻入今屆首個入球的達馬，就預計今場看台氣氛會非常熾熱：「今場會係足球盛宴，相信球迷會為雙方球隊打氣。」

至於卡塔爾主力前鋒艾莫爾斯阿里，就相信球隊有能力撕破巴勒斯坦防線：我哋作為衞冕冠軍，有能力製造更多機會，撕破巴勒斯坦防線。」艾莫爾斯阿里與阿克林阿費夫兩位上屆奪冠功臣，今次賽事繼續有出色表現，阿里就表示非產享受與好拍檔並肩作戰：「我同阿克林阿費夫已經一齊踢咗10年波，我哋合作無間互相理解，我仲幫佢起咗花名叫『助攻先生』，每位球員都互相幫助，阿克林阿費夫係好好嘅球員之餘，仲好似場上嘅教練，可以同佢踢波係好幸運嘅事。」