【有片】安東尼救駕！曼聯尷尬險勝乙組隊

周一(29日)凌晨英足盃第4圈賽事，曼聯作客英乙球隊紐波特郡，強陣出擊下竟然陷入苦戰，領先2球下一度被對手追和，全靠安東尼馬菲奧斯及時爆發救駕，最終尷尬險勝4比2晉級。曼聯喺16強避開一眾強勁，將會對諾定咸森林或布里斯托城，力保今季捧盃希望。

抖咗2星期嘅曼聯今仗強陣出擊，今季未有任何入球貢獻嘅安東尼，7分鐘助攻般奴費南迪斯射入先開紀錄，小將馬恩奧13分鐘射成2比0，以為曼聯將會大開殺戒，英乙下游嘅紐波特郡突然發力，拜恩摩利士36分鐘轟入世界波，換邊後2分鐘更由韋爾伊雲斯近門追成2比2。

意外陷入苦戰嘅曼聯加強壓力，68分鐘勞基梳爾妙射中柱，安東尼快一步執雞射入，拎到個人今季第1個入球。「紅魔鬼」領先後戰況再次陷入膠着，直到補時4分鐘先由海倫喺禁區混戰射入，鎖定4比2勝局，近10屆第9次晉級第5圈賽事。

曼聯領隊坦哈格賽後表示：「我哋控制晒戰局，領先2比0後本來可以贏到3比0、4比0，紐波特耶乜嘢都冇，結果佢哋突然間拎到2個入球，呢一點係需要批評。不過我哋保持鎮定，並順利入到第3同第4球，晉級第5圈係完成任務。」

英足盃第5圈已經抽籤，一眾英超勁旅全部避開，曼聯、利物浦、曼城、車路士/維拉、紐卡素等分途出擊，「巨人殺手」梅德士東聯就抽中對錫周三或高雲地利。

●第5圈抽籤結果

布力般流浪/域斯咸 VS 紐卡素

車路士/阿士東維拉 VS 列斯聯/普利茅夫

般尼茅夫 VS 李斯特城

利物浦 VS 屈福特/修咸頓

布里斯托城/諾定咸森林 VS 曼聯

狼隊 VS 白禮頓

錫周三/高雲地利 VS 梅德士東聯

盧頓 VS 曼城

(前者主場)