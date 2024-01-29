利物浦大破諾域治　球迷感人「送別」高普

德國傳奇領隊高普日前宣布季尾離開利物浦後，周日(28日)英足盃第4圈首度領軍，喺晏菲路迎戰諾域治。主場球迷紛紛拉出橫額，全場高唱歌頌高普嘅歌曲，搞到高普感動到眼濕濕。利物浦球員亦爭氣，5比2大勝晉級，繼續向「4冠王」目標進發。

利物浦今仗由居迪斯鍾斯16分鐘入波領先，雖然好快被諾域治追平，但「紅軍」發力即連環入波，達雲紐尼斯、迪亞高祖達同華基爾雲迪積克建功拉開到4比1，未放棄嘅諾域治喺69分鐘再追1球，但賴恩格雲貝治補時入波，為利物浦取得5比2大捷。

今場晏菲路變成高普嘅「告別禮」，呢位見慣大場面嘅德國名帥都眼泛淚光，佢賽後表示：「現場氣氛同球迷向我表達嘅愛意，好正、我好鍾意。我唔係叫球迷之後唔好咁做，每個人可以選擇想做咩，但我認為球場氣氛唔應該只係諗住一個領隊，我哋要暫時忘記呢件事(離任)，每一場都發癲咁向爭勝。」