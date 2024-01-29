恩尼森馬勇救12碼　國米贏波升榜首

周一(29日)凌晨意甲，國際米蘭作客以1比0擊敗費倫天拿，力壓祖雲達斯，升上榜首，國米今仗贏得非常艱辛，幸好門將恩尼森馬有出色發揮，包括救出1球12碼，成為贏波英雄，國米上年夏天高價出售奧拿拿，簽入恩尼森馬絕對係明智決定。

國際米蘭2位中場主力查漢奴古、尼高路巴列拿今仗停賽，21歲小將阿斯拉尼獲得正選，呢位阿爾巴尼亞國腳不負所托，開賽14分鐘開出角球，拿達路馬天尼斯頂入打開紀錄，呢位阿根廷國腳今季聯賽已有19球進帳，繼續排射手榜第1位，阿斯拉尼獲得國米生涯首次助攻。

費倫天拿失波後，立即傾力反擊，包括邦拿雲度拉禁區內勁射，被國米門將恩尼森馬神勇撲出。戰至72分鐘，恩尼森馬出迎打手槌，打中費倫天拿前鋒尼蘇拿頭部，球證睇完VAR後，判罰12碼，費倫天拿前鋒尼高拉斯干沙利斯主射，冇力度又冇角度，被恩尼森馬接實，協助國米力保勝果。

國際米蘭上年夏天以5,250萬歐元(約4.45億港元)將門將奧拿拿賣畀曼聯，僅用675萬歐元(約5,700萬港元)向拜仁慕尼黑收購恩尼森馬，雖然呢位瑞士國腳已經35歲，但寶刀未老，為國米27次上陣有17次零封對手，相比奧拿拿加盟曼聯後，頻頻犯錯出醜，簡直有天壤之別。

國米贏波之後，以1分優勢反超前祖雲達斯，升上榜首，並且踢少1場，雙方將於下輪意甲交鋒，成為爭冠前哨戰。