埃及非國盃出局　沙拿安心留喺利物浦

周一(29日)凌晨非國盃16強賽事，埃及同剛果民主共和國激戰120分鐘踢成1比1，互射12碼又鬥到「突然死亡」階段，埃及門將加巴斯基操刀射失，最終射輸7比8。埃及提早出局，意味穆罕默德沙拿可以安心留喺利物浦養傷，唔需要趕返科特迪瓦參賽。

喺王牌前鋒沙拿缺陣下，埃及今屆表現令人失望，今仗37分鐘被剛果民主共和國入波領先，完半場前靠穆斯塔法穆罕默德射入12碼追平。兩隊之後互無紀錄，加時7分鐘埃及中場咸迪食紅牌，但仍堅守1比1戰果至完場。互射12碼雙方前8輪各有1人射手，第9輪埃及門將加巴斯基宴客，最終射輸7比8出局。

沙拿喺小組第2場分組賽受傷後，即飛返利物浦養傷，此舉引嚟埃及傳媒同名宿炮轟，批評沙拿冇心為埃及國家隊作戰，只係掛住盡快為利物浦上陣，埃及傳奇前鋒哈辛話：「就算得番1隻腳，沙拿都應該留喺埃及同隊友並肩作戰。」

據報沙拿大腿傷患，養傷期係3至4個星期，原本計劃係如果埃及入決賽，而沙拿又趕得切復出，佢會即刻飛返科特迪瓦參賽，但隨住埃及出局，沙拿依家可以專心喺利物浦休養。