仙拿成為網壇新竉　國際品牌搶住簽

澳網新王仙拿揭開網壇新一頁，他成為意大利48年來首位贏得大滿貫錦標的球手，這位22歲少年半年完成「三級跳」，名利雙收，成為了場內場外的新竉兒。

仙拿在今屆澳網再爆發其無限潛力，四強拍走塞爾維亞球王兼「世一」祖高域，粉碎他衞冕夢兼終結了其澳網33場連勝紀錄，繼而仙拿在決賽成功逆轉麥維迪夫，生涯首奪澳網及大滿貫冠軍，袋走315萬澳元的冠軍獎金。

這位去年已成為ATP最受球迷歡迎的仙拿，隨着近年一次又一次的驚人表現，已成為贊助商新竉，其中他已獲得著名體育品牌NIKE簽下10年的合約，總值1億5千萬歐元(即平均每年袋走1500萬歐元)，相信這座澳網男單冠軍，令他這份合約更穩固。

此外，世界名錶勞力士亦睇中了這位潛力新星，除了退役球王費達拿為其品牌多年的代言人之外，仙拿也接棒成為新代言人，其品牌官網已換上新出爐的澳網冠軍揮拍奮戰片段，祝賀他奪得人生首座大滿貫；意大利品牌Gucci也搶着發文祝賀，而作為品牌大使的仙拿也特別換上新裝，於周一（29日）捧着冠軍獎盃在皇家值物園拍攝傳統的「威水相」。

這位小子身上的代言品牌，包括國際級及意大利本土的贊助已逾10個，其實去年仙拿的商業收入已有500萬歐元，未計算NIKE的1500萬歐，而他躋身溫網4強、躋身ATP年終賽決賽，以及帶領意大利奪得台維斯盃冠軍及贏得4個職業賽錦標上的收入，去年收入總額已超過2800萬歐元，創下了意大利網球運動員的單季收入紀錄。

仙拿昨日在頒獎禮上致謝，特別多謝了父母讓他自由選擇，一直以來都沒有給他壓力，而青少年時期他曾是一位出色的滑雪運動員，14歲才開始系統練習網球，17歲參加挑戰賽，19歲便贏得ATP冠軍，22歲更奪生涯首個大滿貫，他坦言：「我的職業生涯光速提升的，人生千變萬化。」澳網過後，仙拿表示要追尋下一個目標：「如果我想再次贏得大滿貫，還要繼續努力。」