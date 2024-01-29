省港盃　港隊決選出爐　鐘樂安有份

省港盃將於本月31日在旺角大球場舉行首回合賽事，足總周一（29日）公布決選名單，東方中堅鐘樂安亦有入選，但有5名早前隨港隊參與亞洲盃的球員無緣入選。

是次決選名單共有22人，幾位出戰亞洲盃的球員都有入選，包括謝家榮和潘沛軒，本身未有列入初選名單的陳肇鈞就獲得補選，但胡晉銘、史提芬彭利拿、陳晉一、伍瑋謙及周緣德共5位同樣有參加這項大賽的球員，就未獲徵召，而東方中堅鐘樂安就順利獲選。

港隊會於周二（30日）在旺角大球場舉行賽前練習，翌日就在同一地點與廣東交手，次回合就於2月7日在越秀山體育場舉行，據了解港隊備戰次回合賽事或會再作補選，大軍名單隨時再有改動。

港隊決選名單如下：

門將：雲天樂 （香港 U23）、龐焯熙 （晉峰）、 謝家榮 （大埔）

後衛：葉卓文 （均業北區）、鍾樂安、黃梓浩 （東方）、曾以行 （曼市聯）、周子謙 （港會）、李毅凱 （理文）

中場：林衍廷 （標準流浪）、馬希偉、余在言 （東方）、鄭進泓 （香港 U23）、張憙延 （理文）、陳肇鈞 （大埔）

前鋒：林樂勤 （均業北區）、吳宇曦、孫銘謙、黃皓雋 （東方）、簡嘉亨 （港會）、馬斐、潘沛軒（傑志）