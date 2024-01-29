以戰養戰勒唔住　卡塔爾W放心捧

亞洲盃16強大戰，東道主卡塔爾迎戰巴勒斯坦。卡塔爾喺分組賽3戰全勝出線，擺脫兩年前世盃零分出局陰霾，球隊上下信心十足，經過分組賽試陣同以戰養戰下，嚟到淘汰賽會展示真功夫，實力同經驗都遠勝巴勒斯坦，熱捧主勝係最佳選擇。（HOY TV 77台周二凌晨零時直播）

卡塔爾首仗3比0炒黎巴嫩，之後對塔吉克同中國都小勝1比0，3戰全勝兼且不失1球，雖然近2仗都只係小勝，但呢支主辦國球隊明顯未盡全力，兩大射手艾莫爾斯阿里同阿克林阿費夫上場都冇正選，全隊25個球員都有上陣紀錄，主帥馬基斯畀球員以戰養戰，畀球員以最佳狀態迎接淘汰賽。

卡塔爾喺決賽周前已開始上力，近7場比賽拎到6勝1負成績，主場出擊當然會以冠軍為目標。相反，巴勒斯坦以其中一支最佳第3名身份晉級，歷史性躋身亞洲盃淘汰賽，對佢哋嚟講已經係任務完成，今仗面對實力同決心都高一線嘅卡塔爾，似乎難逃一敗。

另一場16強賽事伊拉克對約旦，兩隊都以進攻踢法為主，伊拉克近7場比賽，有5場總入球開3球或以上，2.5球嘅入球大值得捧場。（HOY TV 76台周一晚7時30分直播）

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