李卓耀世界排名創個人新高　前奧運金牌點評：不能睇小

港將爭取巴黎奧運資格如火如荼，國際羽聯(BWF)世界巡迴賽月初已展開新一季賽事，早前在超級750的印度羽毛球公開賽獲得男單亞軍的李卓耀，在最新公布的世界排名升上第13位，奧運積分排名亦升至第12，創下個人排名新高；女雙「楊楊組合」楊雅婷／楊霈霖跳升兩級至第17位，爭取奧運入場券甚為樂觀。

自從馬來西亞藉教練黃綜翰執教港隊男單後，李卓耀的成績穩步上揚，去年11月德國公開賽躋身決賽，踏入2024年儘管在首站馬來西亞公開賽16強止步，但上周在印度公開賽大爆發，勇闖決賽，最終不敵石宇奇獲亞席。

不過，這個成績令他收穫大量積分，在最新公布的世界排名上連升5位至第13，寫下生涯新高，而奧運積分排名榜亦升4級至第12位，取得奧運資格高唱入雲。

事實上，李卓耀近況表現搶眼，就連前奧運男雙金牌得主中國的蔡贇亦公開點評：「其實李卓耀一直以來，他的進攻非常凶悍，非常有特點，爆發力特別好，所以我也能感覺到，未來我們一定不要小看李卓耀。」蔡贇在社交平台亦肯定了教練黃綜翰的能力，「尤其是馬來西亞的黃綜翰教練來到香港隊以後，我覺得給香港的隊員，尤其是男子單打隊員，還是帶來很多的經驗。」不過，另一香港男單名將伍家朗的最新世界排名則微跌一級至21位，奧運排名降至26，由於每個國家或地區若有兩位單打球員積分排名在前16之內，才可取得兩個奧運席位，若伍家朗要爭取前赴巴黎奧運，就要再急起直追。

至於楊雅婷／楊霈霖在女雙的世界排名從原來的第19升至第17，而奧運排名也是列第17，爭取奧運資格形勢樂觀。混雙組合鄧俊文／謝影雪則相當穩陣，保持世界排名第8，而另一對組合李晉熙／吳芷柔排名維持24位。