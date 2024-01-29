拉舒福特夜蒲內幕曝光　坦哈格：我會處理！

曼聯領隊坦哈格上任後一直強調紀律，不過球隊主力前鋒拉舒福特最近公然挑機，被踢爆夜蒲搞到缺席操練之外，原來仲講大話隱瞞自己連續2晚夜蒲嘅事實。周一(29日)凌晨英足盃未被列入大軍名單外，據報面臨65萬鎊(約650萬港元)罰款，坦哈格亦表示：「我會處理。」

拉舒福特「夜蒲事件」原來另有內情，據《The Athletic》報道，「福仔」最初被影到喺上周四(25日)通宵夜蒲，仲玩到病住咁返嚟而錯過周五(26日)操練，不過拉舒福特就辯稱係星期三(24日)去玩，並唔係操練前一晚，結果有影片證實，拉舒福特其實係連續2晚都去夜蒲。

消息人士表示：「拉舒福特最初否認喺操練前一晚去玩，最離奇嘅係佢竟然覺得冇人認得佢，話件事冇發生過，坦哈格對佢肯定好失望。」坦哈格喺對紐波特郡後回應拉舒福特事件，佢簡單表示：「呢個係內部問題，我會處理。」

英國《太陽報》指，拉舒福特將被罰2個星期人工，總額約65萬鎊，而紐波特郡球迷喺比賽中亦揶揄呢位英格蘭國腳，有球迷舉起紙牌寫住：「拉舒福特，我哋可唔可以要你嘅周薪？」