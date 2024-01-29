塔吉克闖亞洲盃8強　延續神奇之旅

初次進軍亞洲盃決賽周嘅塔吉克，繼分組賽奇迹出線後延續神奇之旅，16強面對勁旅阿聯酋，法定時間踢成1比1，加時互無紀錄，最終憑互射12碼贏5比3，歷史性打入8強。

塔吉克憑汗勞諾夫上半場30分建功領先1比0，阿聯酋空群而出反撲，戰至完場前補時5分鐘由艾罕默迪頭槌扳平1比1，將比賽帶入加時，加時互無紀錄，到互射12碼階段，阿聯酋第2射宴客，先射嘅塔吉克5射皆中，結果塔吉克贏5比3晉級8強。

塔吉克古代屬於波斯帝國，曾被花喇子模、蒙古帝國統治，於1991年脫離前蘇聯宣布獨立，92年進行首場國家隊比賽對鄰國烏茲別克，94年加入國際足協，全國人口約910萬，官方語言塔吉克語同俄語，9成人信奉伊斯蘭教。

塔吉克少年隊於2018年亞少盃殺入決賽，已預示即將崛起，目前世界排名106，佢哋首次進軍亞洲盃決賽周，分組賽出線已創下歷史，如今更進一步打入8強，令舉國震動。

塔吉克領隊彼德施格表示：「我哋係今次比賽嘅一路奇兵，依家我都唔知會攞到咩成績，相信今晚塔吉克冇人瞓得着。」