16強避開日本撼沙特　奇連士文：任何對手都唔驚

亞洲盃16強焦點對決，由文仙尼領軍的沙特阿拉伯，將與由奇連士文帶領的南韓爭奪8強席位，兩位歐洲名帥賽前齊齊出席記招。其中奇連士文就表示不會懼怕任何對手，同時為上場遭馬來西亞逼和後，所露出的「謎之笑臉」解畫。

「太極虎」在分組賽最後一戰，補時階段遭馬來西亞逼和，最終屈居E組第2，當時在場邊的南韓主教練奇連士文，就被直播鏡頭捕捉到展露笑容，賽後更被指有意在16強避開強敵日本，是日在賽前記招上，這位德國教頭趁機解釋：「我唔係想避開日本，我哋想攞小組首名，但（對馬來西亞）比賽中我哋喺補時階段犯錯，因此遭到懲罰，當時我笑係因為估到呢件事會發生，比賽中我哋有超過8成控球率，製造咗好多機會，踢波就係咁，如果唔殺死比賽，呢啲事就會發生。」

作為東道主卡塔爾鄰國，今屆亞洲盃有大批沙特阿拉伯球迷來到球場支持愛隊，奇連士文則強調球隊表現不會因此受到影響：「我唔會懼怕任何對手，但我會對所有對手保持尊敬，呢樣嘢係好重要。」奇連士文又指教頭文仙尼與自己的處境非常相似：「文仙奴上任後做得好好，但進步係需要時間，（執教沙特阿拉伯）對佢係新嘅挑戰，執教南韓對我都係新挑戰，相信今場所有球迷都會關注呢場對決。」

至於沙特阿拉伯主教練文仙尼，就強調團體合作是今場勝負關鍵：「南韓係好強嘅球隊，過去4嗰月我哋進步好多，呢場嘅關鍵係團隊合作，球員孤軍作戰只會好困難，尤其係對住南韓嘅進攻球員。」