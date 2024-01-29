科特迪瓦易帥立立亂　塞內加爾上盤值博

周二(30日)凌晨繼續有兩場非國盃16強上演，其中東道主科特迪瓦火併塞內加爾。「大象兵團」雖有主場之利，但今屆表現差強人意，仲炒埋教練唔慌有士氣，相反塞內加爾3戰全勝氣勢如虹，寧買當頭起，塞內加爾讓平半一於捧上盤。(周二凌晨4時開賽)

科特迪瓦今屆非國盃坐擁主場，難免令人有所期望，不過點兵時已備受非議，韋費特沙夏、艾歷拜利等人意外落選。

除咗揭幕戰輕取畿內亞比紹兩粒，其後兩場分組賽接連輸畀尼日利亞及慘吞赤道畿內亞4蛋，僅僅成為最後一支「最佳第3名」進身16強，表現慘不忍睹。「大象兵團」立即怒炒教頭加錫，暫由前國腳化爾領軍，臨陣易帥內部立立亂，唔慌有戰意。

另邊廂，上屆冠軍塞內加爾弗到漏油，各項賽事豪取4連勝，包括今屆非國盃分組賽3場贏晒，而且全部都先入波，非常搶韁。事實上塞軍保留咗沙迪奧文尼、艾度亞文迪、高列巴尼等上屆奪冠功臣外，亦有柏比沙亞、尼高拉斯積遜等英超兵助陣，實力有增無減，今屆力爭衞冕，戰意必堅，遇上問題多多嘅科特迪瓦，有力贏波晉級，上盤有計。

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