高普英超告別戰對狼隊　波飛炒到25萬

高普宣布季尾離隊後，利物浦依家每場都係告別戰，睇一場少一場，而真正英超高普告別戰，係5月19日主場對狼隊，有消息話原價60鎊(約600港元)嘅門票，已經炒到近2.5萬鎊(約25萬港元)，如果到時要爭聯賽冠軍，黃牛價隨時仲有得升。

《鏡報》報道，近日轉讓門票網站有人發售利物浦聯賽煞科戰對狼隊波飛，原價60鎊，炒價已超過1.8萬鎊，再計埋增值稅同手續費，票價高達2.44萬鎊，由於利物浦上次捧英超冠軍遇上疫情，球員只能閉門捧盃慶祝，如果到時紅軍仲有機會爭冠軍甚至捧盃，門票炒價只會更高。

至於高普繼任人，《footballinsider》報道，利物浦已鎖定沙比阿朗素為第一人選，正計劃派員與沙比仔團隊接觸，希望在兩個月內落實。

根據早前《體育圖片報》報道，沙比阿朗素雖然同利華古遜合約到2026年6月，但當中有「回巢條款」，意思即係沙比阿朗素效力過嘅3支球隊利物浦、皇家馬德里同拜仁慕尼黑，任何一隊提出斟介，沙比仔都有權提前同利華古遜解約，重投母會執教，照現時情況，利物浦極可能啟動「回巢條款」，重召沙比仔接掌紅軍。