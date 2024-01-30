冠軍戰G2藍軍來勢洶洶　吳松峻：要更加冷靜

香港東方和滿貫於香港男子甲一籃球聯賽冠軍戰Game 1合演激戰，基拔復出令東方戰力提升，最終兩隊鬥到最後一刻，滿貫僅險勝1分，5場3勝制先拔頭籌。今晚（30日）假灣仔修頓場館爆發Game 2大戰，「藍綠」兩軍再掀激戰，全城期待！滿貫教練徐仲毅坦言球隊要改善入局較慢的問題，而吳松峻則認為保持冷靜應對相當重要。(on.cc東網周二晚上8時40分直播；港台電視32周二晚上10時30分播映)

滿貫今季自銀牌賽起未嚐敗仗，4強直落兩場擊敗康仁福建後，以15連勝姿態晉級總決賽。不過Game 1面對擁有澳洲和克羅地亞混血兒基拔復出的香港東方，「綠軍」第2節曾落後多達13分，第3節雖憑李琪單節取8分打出24：10反超前，但第4節又被對手追近，東方射手蘇利文博得「and 1」後取6分，徐遠征送上大力入樽，加上麥洛連裡外開弓，逼至1分差距，最終滿貫僅以1分險勝。該戰滿貫的蔡再懃取全隊最高19分，外援蓋帝斯在其30歲生日夜取得18分、16個籃板。東方則有中鋒麥洛連取25分9籃板，徐遠征和蘇利文各得14和11分，至於剛傷愈復出的基拔則交出8分8籃板3助攻。

香港東方3日內出戰4強Game 3和總決賽Game 1兩場大戰，但體力消耗問題不算明顯，上場成功給予滿貫極大壓力，只差一點擊破「綠軍」不敗金身。滿貫總教練徐仲毅提醒球員不能再掉以輕心：「我們整個賽季開局都很慢熱，上一場更加在領先的時候鬆懈，球員需要警剔，我也需要利用暫停和其他戰術終止對方攻勢，這是我們短時間內馬上要調整的問題。」

滿貫控衞吳松峻亦認為球隊來場需要更加冷靜、減少失誤：「上場大家都打得不夠放開，陣地戰術細節執行上亦有待改善，例如擋人的時機和角度、其他人幫波的位置都不夠準確，冠軍戰一慢半秒就會出現失誤。之前他們會更多利用內線單打，這場他們外線亦分擔得分角色，戰術已經不同，我們之後亦會作出不同的部署。」

甲一賽程

日期：1月30日（星期二）

地點：灣仔修頓場館

時間：7：00pm 永倫 對 康仁福建；8：40pm 香港東方 對 滿貫

門票：90元，長者、學生優惠票：60元