【有片】美斯阿蘇齊建功　邁亞密激戰輸波

國際邁亞密周一(29日)展開亞洲之旅，第一站對沙特勁旅希拉爾即演激戰，雖然美斯、蘇亞雷斯2大巨星齊齊入波，但國際邁亞密仍以3比4落敗。美斯今場更被對手當面以C朗招牌慶祝動作「示威」，佢哋周五(2日)凌晨會對C朗領軍嘅艾納斯，之後就會飛香港比賽。

國際邁亞密之前2場熱身賽食白果，今次亞洲之旅總算搵番射門鞋，呢支美職球隊早段未入局，被阿歷山大米祖域同艾咸丹連環入波落後0比2。國際邁亞密34分鐘破蛋，佐迪艾巴直線撕破主隊防線，蘇亞雷斯走靚位接應隊傳傳送近門射入，呢球亦係佢加盟國際邁亞密後首個入波。

希拉爾完半場前再由米高射成3比1，呢位巴西球員以C朗招牌嘅Siuu動作慶祝，佢上年亦試過喺對艾納斯嗰陣，當住C朗面玩呢個慶祝，成功喺2大球王面前「放肆」。國際邁亞密下半場反撲，美斯54分鐘射入12碼，1分鐘後再有奧祖亞靚波追平，但完場前2分鐘希拉爾憑馬爾甘「絕殺」，國際邁亞密輸3比4。

國際邁亞密今場精銳盡出，4大球星美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴同布斯基斯悉數正選上陣，美斯更踢到88分鐘先至被換走，誠意十足。國際邁亞密亞洲之旅一共有4站，踢完希拉爾之後，周五凌晨對另一沙特球會艾納斯，周日(4日)喺香港大球場對香港隊，最後1站係2月7號喺日本對神戶勝利船。