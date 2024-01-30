傅家俊延續氣勢　3cue「重迫」篤走沙比

香港桌球天王傅家俊（Marco）周一(29日)在德國大師賽外圍賽延續好表現，以5比1大勝四屆世界冠軍的「小丑」沙比，成功躋身正賽，取得64強資格。

Marco上周在威爾斯公開賽外圍賽以4比1淘汰前世界冠軍冰咸，迎來2024年第1勝，轉戰德國大師賽面對沙比爭逐延期上演的外圍賽，他繼續保持良好狀態，全場交出3cue「重迫」，更在最後第6局轟出一cue98度，奠定勝局，而沙比今仗全無還擊之力，落後0比4才在第5局破蛋，最終傅家俊以5比1篤走沙比。這是他們生涯第20次交手，傅家俊將對戰紀錄拉近至7勝13負，而對上一次交手就是2022年在紅館舉行的香港大師賽，當時Marco贏5比2。傅家俊晉入正賽後，首圈將面對23歲的A戴維斯(Alfie Davies），爭逐32強席位。

此外，另一位世界冠軍「魔術師」梅菲亦慘遭出局，中國小將徐思以5比3爆冷淘汰梅菲，取得正賽資格。至於應屆世界冠軍比素亦在領先下連輸4局，最終以2比5不敵印度選手Singh Chadha。