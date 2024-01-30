佐藤壽人：太極虎技壓沙特

沙特阿拉伯雖然上仗只能以0比0跟泰國打成平手，但依然以F組首名資格出線16強。

艾達沙利是球隊進攻的核心，但球隊於分組賽階段久缺門前把握力。前鋒艾布拉根及艾舒希還未有入球進帳，所以我預期他們今仗會使出渾身解數，從而爭取入波。穆罕默德簡奴同樣要擔任重要的角色，既要減少空間讓南韓作出突破，進攻時亦要向前線作出傳送，策動沙特阿拉伯的攻勢。

南韓於最後1輪分組賽面對馬來西亞時於補時末段失球，導致最終以3比3和局收場，只能以小組次名資格晉級淘汰賽。對馬來西亞一仗中，太極虎在鄭優營先開紀錄後未能控制戰局，絕對是一個問題，最後一腳的處理質素，特別是由邊路位置的傳送，同樣需要作出改善。南韓定要小心提防艾達沙利，事關他亦可於邊路位置製造機會。孫興民有能力拉扯沙特阿拉伯的守衛離開其位置，我希望看到李康仁及李在城可以利用球場的闊度，為中路製造空位。

南韓將會集中改善對賽馬來西亞時出現的問題，李康仁現時狀態大勇，並於自由球攻勢相當具威脅。我感到沙特阿拉伯將難以整場比賽都能夠保持防守表現穩固，預計太極虎今仗最終可勝出。

同日另一場16強賽事，烏茲別克今屆亞洲盃分組賽錄得1勝2和成績，包括最後1輪以1比1賽和澳洲，最終於B組以次名資格晉級16強。烏茲別克於分組賽階段，防守時看來反應有點慢，同時亦欠缺門前把握力，但我感到他們能夠以次名資格出線，經已達到預期的成績。菲舒拉夫今仗將會嘗試令泰國被迫要退守，並會嘗試於對方的一對閘位球員及中堅之間製造空位及機會。

泰國同樣於F組取得5分，以次名資格晉級淘汰賽，他們於最後一輪分組賽以0比0跟沙特阿拉伯打成平手。該場比賽他們再次排出5-4-1既緊密及有多人防守的陣式，雖然反擊時未能增強進攻火力，但事實上整場比賽都能夠交出相當好的防守表現，將會為球隊進入今仗之前帶來鼓勵。查達迪攻入泰國目前為止一共攻入的唯一兩球。他擅於擺脫看管他的守衛及將機會轉化為入球，但由於烏茲別克今仗看來會錄得較多控球時間，我希望當球隊搶到對方腳下球後，他亦可以為泰國製造到一些空位出來各對方施襲。

死球攻勢有可能會成為今仗的勝負關鍵，所以一眾守衛定要小心不要輕易輸罰球。雙方的踢法都喜歡保持控球在腳及較為被動，但我認為烏茲別克的防守實力較強，今仗將可小勝泰國晉級8強。