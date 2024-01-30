拉舒福特醉爆醜態曝光　曼聯發聲明大事化小

曼聯前鋒拉舒福特日前被影到連續2晚通宵夜蒲，搞到連操練都去唔到，曼聯周一(29日)發官方聲明，表示已經內部懲處，球員已為自己行嘅為負責，事件告一段落。曼聯希望大事化小，不過有關拉舒福特「夜蒲故事」繼續連載，醉爆醜態全曝光。

拉舒福特隱瞞連續2晚喺愛爾蘭夜蒲，英國《太陽報》搵到負責招呼佢哋嘅女侍應Sarah Adair爆料，佢指「福仔」當日狂飲酒，甚至隨身自備Tequila；同行仲有2男2女，其中一名法國籍美女同拉舒福特雖然唔似好遜，但動作親暱。

Sarah表示拉舒福特之後遨請佢加入，轉場繼續飲酒，明顯係「不醉無歸」。Sarah指拉舒福特之後同法國美女爭執，女方投訴「福仔」錫其他女仔，當時拉舒福特已經醉爆，Sarah送佢返酒店房嗰陣，「福仔」更喺袋入面跌咗一大疊20鎊銀紙，估計有接近1萬鎊。保鑣之後安排Sarah去另一間房瞓，第2日得悉拉舒福特喺凌晨5點已離開酒店。

曼聯官方聲明表示：「拉舒福特已為自己行為負責，球會根據內部紀律程序處理，事件已結束。」據報曼聯向拉舒福特罰款2星期人工(約65萬鎊)，呢位英格蘭前鋒亦已重返球隊練習，似乎獲領隊坦哈格「放生」。