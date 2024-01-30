港隊Ready！主場出擊力爭台維斯盃生死戰

為爭奪台維斯盃世界第二組席位，香港男子網球隊將於本周六及周日在維園中央場與津巴布韋爭逐生死戰。目前在ATP排名246位的19歲星將黃澤林（Coleman），將率港隊主場出擊力圖在附加賽獲勝，取得晉級資格。

所有比賽（4場單打及1場雙打賽事）均採用三盤兩勝制進行，今次比賽的勝方將可於今年9月躋身世界第二組，負方則要在所屬地區參加第三組賽事。

港隊去年9月在維園主場面對拉脫維亞，以3比2力壓對手晉級，今次再以黃澤林為首，配合王康傑、吳奇龍及黃俊鏗出戰，余曉東繼續擔任隊長；而津巴布韋則續由帶領球隊13年的Benjamin Lock領軍。

網總會長鄭明哲在網總官網呼籲市民入場為港隊打氣：「在維園舉辦比賽可以讓球迷來到球場，近距離觀看球員比賽，他們可以支持香港網球的同時，也可體驗一下台維斯盃比賽的激情。這也是球員們向大家展示才華的機會，畢竟他們大部份時間在海外比賽。」鄭氏續稱：「同樣重要的是，我們有機會向世界展示有能力組織頂級的世界級比賽，如台維斯盃、ATP及WTA巡迴賽事；我們的球隊將努力奮鬥，以實現保住世界第二組地位的目標。」Coleman於4個月前為港隊出戰台維斯盃時，其世界排名為534，而目前已升至246位創下職業新高點；他於2019年為港首次披甲，至今共參加過8場比賽，單打戰績為8勝3負，而雙打戰績為3勝3負。

至於津巴布韋去年在非洲第三組不敵納米比亞，但仍能以次名成績獲得了世界第二組附加賽資格。該隊排名最高是世界排名354位的Benjamin Lock，過去12年來為球隊出戰了36場，單打戰績為31勝10負，雙打戰績為16勝10負，是比賽經驗豐富的球手，將是該隊的勝負關鍵人物。