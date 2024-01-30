【亞洲盃】沙特抖足撼南韓勢演入球騷

今日兩場亞洲盃16強，焦點肯定係沙特阿拉伯惡鬥南韓。兩大歐洲名帥文仙尼同奇連士文轉戰亞洲大鬥法，上場沙特留力用副選，今仗正選回歸，實力回升，至於南韓亦有狼隊射手黃喜燦復出，兩軍前鋒鬥射術，肯定多波入，等睇入球騷。（HOYTV77台周三凌晨零時直播）

沙特阿拉伯積極發展足球，沙特聯搵咗唔少球星加盟，國家隊亦搵嚟星級嘅文仙尼接手。文仙尼曾經帶領意大利國家隊勇奪2020年歐國盃冠軍，帶波經驗豐富，今屆亞洲盃目標亦直指冠軍。沙特最後一場分組賽，喺穩奪出線資格後，文仙尼起用大量副選，正選獲充分休息下，今場猛虎回歸，希拉爾孖寶穆罕默德簡奴及艾布杜哈密等將復任正選，戰鬥力肯定回升。

黃喜燦拍孫仔搏殺

南韓則搵嚟「金色轟炸機」奇連士文領軍，呢名曾率領德國及美國國家隊嘅教頭，戰術主攻。「太極虎」射手黃喜燦傷愈，上仗鬥馬來西亞已經後備上陣，今場好大機會夥拍「孫仔」孫興民正選搏殺，不過佢哋正選門將金承奎右膝十字韌帶斷裂，近兩場把關嘅趙賢祐合共失咗5球，防守有隱憂，加上球隊近8場7次開3球或以上，今場玩入球大最啱數。

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